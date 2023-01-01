جنيه جزر فوكلاند إلى ليرة لبنانية

تحويل FKP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
١٨٬٥٢٧٬٥٠٠ lbp

1.00000 FKP = 18527.50000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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FKP إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86851.064788.42021.438141.662040.96418.1859
1GBP1.1514111.2259101.8071.655881.913671.1099620.9394
1USD0.939250.815727183.04711.350751.561040.905417.0808
1INR0.01130960.009822460.012041410.01626490.0187970.01090220.205676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / جنيه لبناني
1 FKP18527.50000 LBP
5 FKP92637.50000 LBP
10 FKP185275.00000 LBP
20 FKP370550.00000 LBP
50 FKP926375.00000 LBP
100 FKP1852750.00000 LBP
250 FKP4631875.00000 LBP
500 FKP9263750.00000 LBP
1000 FKP18527500.00000 LBP
2000 FKP37055000.00000 LBP
5000 FKP92637500.00000 LBP
10000 FKP185275000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / جنيه جزر فوكلاند
1 LBP0.00005 FKP
5 LBP0.00027 FKP
10 LBP0.00054 FKP
20 LBP0.00108 FKP
50 LBP0.00270 FKP
100 LBP0.00540 FKP
250 LBP0.01349 FKP
500 LBP0.02699 FKP
1000 LBP0.05397 FKP
2000 LBP0.10795 FKP
5000 LBP0.26987 FKP
10000 LBP0.53974 FKP