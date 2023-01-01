دولار فيجي إلى ليو روماني

تحويل FJD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٢٬٠٥٦٫٨٥ ron

1.00000 FJD = 2.05685 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 10:58 UTC
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FJD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06588.42381.438281.661470.964918.1905
1GBP1.1551311.2302102.141.661391.919191.1145921.0122
1USD0.938950.812876183.0271.35051.560060.90617.0803
1INR0.01130920.00979050.012044310.01626580.01878980.01091210.20572

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Romanian Leu
1 FJD2.05685 RON
5 FJD10.28425 RON
10 FJD20.56850 RON
20 FJD41.13700 RON
50 FJD102.84250 RON
100 FJD205.68500 RON
250 FJD514.21250 RON
500 FJD1028.42500 RON
1000 FJD2056.85000 RON
2000 FJD4113.70000 RON
5000 FJD10284.25000 RON
10000 FJD20568.50000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار فيجي
1 RON0.48618 FJD
5 RON2.43091 FJD
10 RON4.86181 FJD
20 RON9.72362 FJD
50 RON24.30905 FJD
100 RON48.61810 FJD
250 RON121.54525 FJD
500 RON243.09050 FJD
1000 RON486.18100 FJD
2000 RON972.36200 FJD
5000 RON2430.90500 FJD
10000 RON4861.81000 FJD