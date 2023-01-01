دولار فيجي إلى ريال كمبودي

تحويل FJD إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
1811540 khr

1.00000 FJD = 1811.54000 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:53 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

FJD إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 KHR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.0650588.42981.43841.662320.9649518.2
1GBP1.154811.22995102.1211.661111.91971.1143321.0179
1USD0.938950.813041183.02881.350551.560790.90617.0884
1INR0.01130840.009792280.01204410.0162660.01879820.01091190.205813

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار فيجي / ريال كمبوديا
1 FJD1811.54000 KHR
5 FJD9057.70000 KHR
10 FJD18115.40000 KHR
20 FJD36230.80000 KHR
50 FJD90577.00000 KHR
100 FJD181154.00000 KHR
250 FJD452885.00000 KHR
500 FJD905770.00000 KHR
1000 FJD1811540.00000 KHR
2000 FJD3623080.00000 KHR
5000 FJD9057700.00000 KHR
10000 FJD18115400.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار فيجي
1 KHR0.00055 FJD
5 KHR0.00276 FJD
10 KHR0.00552 FJD
20 KHR0.01104 FJD
50 KHR0.02760 FJD
100 KHR0.05520 FJD
250 KHR0.13800 FJD
500 KHR0.27601 FJD
1000 KHR0.55202 FJD
2000 KHR1.10403 FJD
5000 KHR2.76008 FJD
10000 KHR5.52016 FJD