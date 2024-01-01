Фиджийские доллары в камбоджийские риели

Сконвертируйте FJD в KHR по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = ៛1 813 KHR

Среднерыночный курс в 18:11
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График изменения обменного курса FJD к KHR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 FJD в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 819,62001 858,7000
Низкий1 783,26001 783,2600
В среднем1 801,68901 821,2397
Изменение0.09%0.44%
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Соотношение 1 FJD к KHR

За последние 30 дней максимальный курс FJD к KHR составил 1 819,6200, а минимальный — 1 783,2600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 801,6890. Изменение курса FJD к KHR в процентном соотношении составило 0.09.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к KHR составил 1 858,7000, а минимальный — 1 783,2600. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 821,2397. Изменение курса FJD к KHR в процентном соотношении составило 0.44.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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FJD в ZAR

FJD в AUD

FJD в EUR

FJD в SGD

FJD в INR

FJD в GBP

FJD в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Камбоджийский риель
1 FJD1 813,40000 KHR
5 FJD9 067,00000 KHR
10 FJD18 134,00000 KHR
20 FJD36 268,00000 KHR
50 FJD90 670,00000 KHR
100 FJD181 340,00000 KHR
250 FJD453 350,00000 KHR
500 FJD906 700,00000 KHR
1000 FJD1 813 400,00000 KHR
2000 FJD3 626 800,00000 KHR
5000 FJD9 067 000,00000 KHR
10000 FJD18 134 000,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Фиджийский доллар
1 KHR0,00055 FJD
5 KHR0,00276 FJD
10 KHR0,00551 FJD
20 KHR0,01103 FJD
50 KHR0,02757 FJD
100 KHR0,05515 FJD
250 KHR0,13786 FJD
500 KHR0,27573 FJD
1000 KHR0,55145 FJD
2000 KHR1,10290 FJD
5000 KHR2,75726 FJD
10000 KHR5,51451 FJD