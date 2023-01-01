1 камбоджийский риель в фиджийские доллары
Сконвертируйте KHR в FJD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к FJD
1 KHR = 0.00055 FJD
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в фиджийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Фиджийский доллар / Камбоджийский риель
|1 FJD
|1814.10000 KHR
|5 FJD
|9070.50000 KHR
|10 FJD
|18141.00000 KHR
|20 FJD
|36282.00000 KHR
|50 FJD
|90705.00000 KHR
|100 FJD
|181410.00000 KHR
|250 FJD
|453525.00000 KHR
|500 FJD
|907050.00000 KHR
|1000 FJD
|1814100.00000 KHR
|2000 FJD
|3628200.00000 KHR
|5000 FJD
|9070500.00000 KHR
|10000 FJD
|18141000.00000 KHR