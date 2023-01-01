دولار فيجي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل FJD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
10856.90 hnl

1.00000 FJD = 10.85690 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:51 UTC
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FJD إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.0649588.42921.438211.662430.964918.2006
1GBP1.1548711.23102.1341.661121.920071.1143321.0214
1USD0.939050.813008183.0361.35051.561040.90617.0906
1INR0.01130850.009791030.01204310.0162640.01879950.01091090.205822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / لامبيرا هندوراسي
1 FJD10.85690 HNL
5 FJD54.28450 HNL
10 FJD108.56900 HNL
20 FJD217.13800 HNL
50 FJD542.84500 HNL
100 FJD1085.69000 HNL
250 FJD2714.22500 HNL
500 FJD5428.45000 HNL
1000 FJD10856.90000 HNL
2000 FJD21713.80000 HNL
5000 FJD54284.50000 HNL
10000 FJD108569.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار فيجي
1 HNL0.09211 FJD
5 HNL0.46054 FJD
10 HNL0.92107 FJD
20 HNL1.84214 FJD
50 HNL4.60536 FJD
100 HNL9.21072 FJD
250 HNL23.02680 FJD
500 HNL46.05360 FJD
1000 HNL92.10720 FJD
2000 HNL184.21440 FJD
5000 HNL460.53600 FJD
10000 HNL921.07200 FJD