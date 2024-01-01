Фиджийские доллары в гондурасские лемпиры

Сконвертируйте FJD в HNL по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = L11,24 HNL

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса FJD к HNL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HNL
1 FJD в HNLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,242811,3709
Низкий11,033010,9261
В среднем11,111411,1453
Изменение1.47%2.90%
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Соотношение 1 FJD к HNL

За последние 30 дней максимальный курс FJD к HNL составил 11,2428, а минимальный — 11,0330. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,1114. Изменение курса FJD к HNL в процентном соотношении составило 1.47.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к HNL составил 11,3709, а минимальный — 10,9261. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,1453. Изменение курса FJD к HNL в процентном соотношении составило 2.90.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в гондурасские лемпиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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FJD в SGD

FJD в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Гондурасская лемпира
1 FJD11,24280 HNL
5 FJD56,21400 HNL
10 FJD112,42800 HNL
20 FJD224,85600 HNL
50 FJD562,14000 HNL
100 FJD1 124,28000 HNL
250 FJD2 810,70000 HNL
500 FJD5 621,40000 HNL
1000 FJD11 242,80000 HNL
2000 FJD22 485,60000 HNL
5000 FJD56 214,00000 HNL
10000 FJD112 428,00000 HNL
Обменные курсы Гондурасская лемпира / Фиджийский доллар
1 HNL0,08895 FJD
5 HNL0,44473 FJD
10 HNL0,88946 FJD
20 HNL1,77892 FJD
50 HNL4,44729 FJD
100 HNL8,89458 FJD
250 HNL22,23645 FJD
500 HNL44,47290 FJD
1000 HNL88,94580 FJD
2000 HNL177,89160 FJD
5000 HNL444,72900 FJD
10000 HNL889,45800 FJD