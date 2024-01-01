Фиджийские доллары в гондурасские лемпиры
Сконвертируйте FJD в HNL по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса FJD к HNL
1 FJD = 11,24280 HNL
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|1 FJD в HNL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,2428
|11,3709
|Низкий
|11,0330
|10,9261
|В среднем
|11,1114
|11,1453
|Изменение
|1.47%
|2.90%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 FJD к HNL
За последние 30 дней максимальный курс FJD к HNL составил 11,2428, а минимальный — 11,0330. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,1114. Изменение курса FJD к HNL в процентном соотношении составило 1.47.
За последние 90 дней максимальный курс FJD к HNL составил 11,3709, а минимальный — 10,9261. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,1453. Изменение курса FJD к HNL в процентном соотношении составило 2.90.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в гондурасские лемпиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фиджийский доллар / Гондурасская лемпира
|1 FJD
|11,24280 HNL
|5 FJD
|56,21400 HNL
|10 FJD
|112,42800 HNL
|20 FJD
|224,85600 HNL
|50 FJD
|562,14000 HNL
|100 FJD
|1 124,28000 HNL
|250 FJD
|2 810,70000 HNL
|500 FJD
|5 621,40000 HNL
|1000 FJD
|11 242,80000 HNL
|2000 FJD
|22 485,60000 HNL
|5000 FJD
|56 214,00000 HNL
|10000 FJD
|112 428,00000 HNL