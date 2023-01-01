دولار فيجي إلى دينار جزائري

تحويل FJD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٦٠٬٥٠٥٫٦٠ dzd

1.00000 FJD = 60.50560 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:50 UTC
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FJD إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065188.4371.438421.662530.96518.203
1GBP1.1548711.23005102.1331.661181.921.1144521.022
1USD0.93890.812975183.03161.35051.560910.90617.0904
1INR0.01130750.009791150.012043610.01626490.0187990.01091150.20583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Algerian Dinar
1 FJD60.50560 DZD
5 FJD302.52800 DZD
10 FJD605.05600 DZD
20 FJD1210.11200 DZD
50 FJD3025.28000 DZD
100 FJD6050.56000 DZD
250 FJD15126.40000 DZD
500 FJD30252.80000 DZD
1000 FJD60505.60000 DZD
2000 FJD121011.20000 DZD
5000 FJD302528.00000 DZD
10000 FJD605056.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار فيجي
1 DZD0.01653 FJD
5 DZD0.08264 FJD
10 DZD0.16527 FJD
20 DZD0.33055 FJD
50 DZD0.82637 FJD
100 DZD1.65274 FJD
250 DZD4.13185 FJD
500 DZD8.26370 FJD
1000 DZD16.52740 FJD
2000 DZD33.05480 FJD
5000 DZD82.63700 FJD
10000 DZD165.27400 FJD