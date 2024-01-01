تحويل EUR إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

10 يورو إلى بالبوا بنمي

10 eur
10.69 pab

€1.000 EUR = B/.1.069 PAB

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Panamanian Balboa
1 EUR١٫٠٦٩٣٠ PAB
5 EUR٥٫٣٤٦٥٠ PAB
10 EUR١٠٫٦٩٣٠٠ PAB
20 EUR٢١٫٣٨٦٠٠ PAB
50 EUR٥٣٫٤٦٥٠٠ PAB
100 EUR١٠٦٫٩٣٠٠٠ PAB
250 EUR٢٦٧٫٣٢٥٠٠ PAB
500 EUR٥٣٤٫٦٥٠٠٠ PAB
1000 EUR١٬٠٦٩٫٣٠٠٠٠ PAB
2000 EUR٢٬١٣٨٫٦٠٠٠٠ PAB
5000 EUR٥٬٣٤٦٫٥٠٠٠٠ PAB
10000 EUR١٠٬٦٩٣٫٠٠٠٠٠ PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / اليورو
1 PAB٠٫٩٣٥١٩ EUR
5 PAB٤٫٦٧٥٩٦ EUR
10 PAB٩٫٣٥١٩١ EUR
20 PAB١٨٫٧٠٣٨٢ EUR
50 PAB٤٦٫٧٥٩٥٥ EUR
100 PAB٩٣٫٥١٩١٠ EUR
250 PAB٢٣٣٫٧٩٧٧٥ EUR
500 PAB٤٦٧٫٥٩٥٥٠ EUR
1000 PAB٩٣٥٫١٩١٠٠ EUR
2000 PAB١٬٨٧٠٫٣٨٢٠٠ EUR
5000 PAB٤٬٦٧٥٫٩٥٥٠٠ EUR
10000 PAB٩٬٣٥١٫٩١٠٠٠ EUR