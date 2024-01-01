500 بالبوا بنمي إلى يورو

تحويل PAB إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

500 pab
447.29 eur

B/.1.000 PAB = €0.8946 EUR

Mid-market exchange rate at 15:03
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PAB إلى EUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11893.7261.5111.650.94921.333
1 GBP1.1811.319110.6081.7831.9471.11925.175
1 USD0.8950.758183.8451.3521.4760.84919.084
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / اليورو
1 PAB٠٫٨٩٤٥٧ EUR
5 PAB٤٫٤٧٢٨٧ EUR
10 PAB٨٫٩٤٥٧٤ EUR
20 PAB١٧٫٨٩١٤٨ EUR
50 PAB٤٤٫٧٢٨٧٠ EUR
100 PAB٨٩٫٤٥٧٤٠ EUR
250 PAB٢٢٣٫٦٤٣٥٠ EUR
500 PAB٤٤٧٫٢٨٧٠٠ EUR
1000 PAB٨٩٤٫٥٧٤٠٠ EUR
2000 PAB١٬٧٨٩٫١٤٨٠٠ EUR
5000 PAB٤٬٤٧٢٫٨٧٠٠٠ EUR
10000 PAB٨٬٩٤٥٫٧٤٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / Panamanian Balboa
1 EUR١٫١١٧٨٥ PAB
5 EUR٥٫٥٨٩٢٥ PAB
10 EUR١١٫١٧٨٥٠ PAB
20 EUR٢٢٫٣٥٧٠٠ PAB
50 EUR٥٥٫٨٩٢٥٠ PAB
100 EUR١١١٫٧٨٥٠٠ PAB
250 EUR٢٧٩٫٤٦٢٥٠ PAB
500 EUR٥٥٨٫٩٢٥٠٠ PAB
1000 EUR١٬١١٧٫٨٥٠٠٠ PAB
2000 EUR٢٬٢٣٥٫٧٠٠٠٠ PAB
5000 EUR٥٬٥٨٩٫٢٥٠٠٠ PAB
10000 EUR١١٬١٧٨٫٥٠٠٠٠ PAB