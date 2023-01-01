بير إثيوبي إلى زلوتي بولندي

تحويل ETB إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٧٨٫٤٥ pln

1.00000 ETB = 0.07845 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:42 UTC
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ETB إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866151.065588.46721.439011.663280.9647518.2104
1GBP1.1545311.23005102.131.661241.920151.1138421.0227
1USD0.938550.812975183.02881.350551.561040.9055517.0909
1INR0.01130360.009791480.01204410.0162660.01880110.01090650.205843

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / الزلوتي البولندي
1 ETB0.07845 PLN
5 ETB0.39227 PLN
10 ETB0.78453 PLN
20 ETB1.56907 PLN
50 ETB3.92267 PLN
100 ETB7.84535 PLN
250 ETB19.61337 PLN
500 ETB39.22675 PLN
1000 ETB78.45350 PLN
2000 ETB156.90700 PLN
5000 ETB392.26750 PLN
10000 ETB784.53500 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / البر الإثيوبي
1 PLN12.74640 ETB
5 PLN63.73200 ETB
10 PLN127.46400 ETB
20 PLN254.92800 ETB
50 PLN637.32000 ETB
100 PLN1274.64000 ETB
250 PLN3186.60000 ETB
500 PLN6373.20000 ETB
1000 PLN12746.40000 ETB
2000 PLN25492.80000 ETB
5000 PLN63732.00000 ETB
10000 PLN127464.00000 ETB