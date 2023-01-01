1 زلوتي بولندي إلى بير إثيوبي

تحويل PLN إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
١٣٫٤٧ etb

1.00000 PLN = 13.46970 ETB

Mid-market exchange rate at 06:14
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931350.80772283.210.89681300.3811.034422.7338
1EUR1.073710.8672589.34260.962751396.2211.847824.4095
1GBP1.238051.153071103.0181.110121609.9413.661328.1459
1INR0.01201780.01119290.0097070310.010777615.62770.1326090.273212

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / البر الإثيوبي
1 PLN13.46970 ETB
5 PLN67.34850 ETB
10 PLN134.69700 ETB
20 PLN269.39400 ETB
50 PLN673.48500 ETB
100 PLN1346.97000 ETB
250 PLN3367.42500 ETB
500 PLN6734.85000 ETB
1000 PLN13469.70000 ETB
2000 PLN26939.40000 ETB
5000 PLN67348.50000 ETB
10000 PLN134697.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الزلوتي البولندي
1 ETB0.07424 PLN
5 ETB0.37120 PLN
10 ETB0.74241 PLN
20 ETB1.48481 PLN
50 ETB3.71203 PLN
100 ETB7.42406 PLN
250 ETB18.56015 PLN
500 ETB37.12030 PLN
1000 ETB74.24060 PLN
2000 ETB148.48120 PLN
5000 ETB371.20300 PLN
10000 ETB742.40600 PLN