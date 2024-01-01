Эфиопские быры в польские злотые

Сконвертируйте ETB в PLN по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = zł0,03302 PLN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ETB к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 ETB в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03450,0383
Низкий0,03290,0319
В среднем0,03330,0339
Изменение-0.73%-13.68%
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Соотношение 1 ETB к PLN

За последние 30 дней максимальный курс ETB к PLN составил 0,0345, а минимальный — 0,0329. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0333. Изменение курса ETB к PLN в процентном соотношении составило -0.73.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к PLN составил 0,0383, а минимальный — 0,0319. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0339. Изменение курса ETB к PLN в процентном соотношении составило -13.68.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

ETB в USD

ETB в EUR

ETB в GBP

ETB в INR

ETB в JPY

ETB в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Польский злотый
1 ETB0,03302 PLN
5 ETB0,16511 PLN
10 ETB0,33021 PLN
20 ETB0,66043 PLN
50 ETB1,65107 PLN
100 ETB3,30214 PLN
250 ETB8,25535 PLN
500 ETB16,51070 PLN
1000 ETB33,02140 PLN
2000 ETB66,04280 PLN
5000 ETB165,10700 PLN
10000 ETB330,21400 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Эфиопский быр
1 PLN30,28340 ETB
5 PLN151,41700 ETB
10 PLN302,83400 ETB
20 PLN605,66800 ETB
50 PLN1 514,17000 ETB
100 PLN3 028,34000 ETB
250 PLN7 570,85000 ETB
500 PLN15 141,70000 ETB
1000 PLN30 283,40000 ETB
2000 PLN60 566,80000 ETB
5000 PLN151 417,00000 ETB
10000 PLN302 834,00000 ETB