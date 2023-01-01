بير إثيوبي إلى جنيه جيرزي

تحويل ETB إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
14.10 jep

1.00000 ETB = 0.01410 JEP

Mid-market exchange rate at 20:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.29611.492431.657810.964418.7987
1 GBP1.1528711.26285105.2521.720571.911241.1118321.6724
1 USD0.91290.79186183.3451.362451.513430.880417.1615
1 INR0.01095340.009500990.011998310.01634710.01815860.01056330.205909

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / جنيه جيرسي
1 ETB0.01410 JEP
5 ETB0.07049 JEP
10 ETB0.14098 JEP
20 ETB0.28195 JEP
50 ETB0.70488 JEP
100 ETB1.40977 JEP
250 ETB3.52442 JEP
500 ETB7.04885 JEP
1000 ETB14.09770 JEP
2000 ETB28.19540 JEP
5000 ETB70.48850 JEP
10000 ETB140.97700 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / البر الإثيوبي
1 JEP70.93380 ETB
5 JEP354.66900 ETB
10 JEP709.33800 ETB
20 JEP1418.67600 ETB
50 JEP3546.69000 ETB
100 JEP7093.38000 ETB
250 JEP17733.45000 ETB
500 JEP35466.90000 ETB
1000 JEP70933.80000 ETB
2000 JEP141867.60000 ETB
5000 JEP354669.00000 ETB
10000 JEP709338.00000 ETB