جنيه مصري إلى روبية سيشيلية

تحويل EGP إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٤٤٠٫٤٢ scr

1.00000 EGP = 0.44042 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.50481.439521.663750.96418.2096
1GBP1.1534711.2294102.091.660491.919141.1119421.0048
1USD0.93830.813405183.04071.350651.561040.904417.0854
1INR0.01129880.009795260.012042310.01626490.01879850.0108910.205747

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / روبية سيشيل
1 EGP0.44042 SCR
5 EGP2.20212 SCR
10 EGP4.40424 SCR
20 EGP8.80848 SCR
50 EGP22.02120 SCR
100 EGP44.04240 SCR
250 EGP110.10600 SCR
500 EGP220.21200 SCR
1000 EGP440.42400 SCR
2000 EGP880.84800 SCR
5000 EGP2202.12000 SCR
10000 EGP4404.24000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / جنيه مصري
1 SCR2.27054 EGP
5 SCR11.35270 EGP
10 SCR22.70540 EGP
20 SCR45.41080 EGP
50 SCR113.52700 EGP
100 SCR227.05400 EGP
250 SCR567.63500 EGP
500 SCR1135.27000 EGP
1000 SCR2270.54000 EGP
2000 SCR4541.08000 EGP
5000 SCR11352.70000 EGP
10000 SCR22705.40000 EGP