Mısır lirasından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile EGP → SCR çevirin

1.000 egp
435,76 scr

1.00000 EGP = 0.43576 SCR

02:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853961.0726589.08221.453491.65520.9499818.3412
1 GBP1.1710211.25615104.3221.702151.938351.1124421.4789
1 USD0.932250.796083183.04871.355051.543090.8856517.099
1 INR0.01122560.009585740.012041110.01631630.01858060.01066420.205891

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Mısır lirasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Seyşeller Rupisi
1 EGP0.43576 SCR
5 EGP2.17879 SCR
10 EGP4.35758 SCR
20 EGP8.71516 SCR
50 EGP21.78790 SCR
100 EGP43.57580 SCR
250 EGP108.93950 SCR
500 EGP217.87900 SCR
1000 EGP435.75800 SCR
2000 EGP871.51600 SCR
5000 EGP2178.79000 SCR
10000 EGP4357.58000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Mısır Lirası
1 SCR2.29485 EGP
5 SCR11.47425 EGP
10 SCR22.94850 EGP
20 SCR45.89700 EGP
50 SCR114.74250 EGP
100 SCR229.48500 EGP
250 SCR573.71250 EGP
500 SCR1147.42500 EGP
1000 SCR2294.85000 EGP
2000 SCR4589.70000 EGP
5000 SCR11474.25000 EGP
10000 SCR22948.50000 EGP