bin Seyşeller rupisinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile SCR → EGP çevirin

1.000 scr
3.572,39 egp

1,000₨ SCR = 3,572E£ EGP

13:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → EGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,63083,6308
Düşük3,21173,2117
Ortalama3,45123,4497
Değişim3.06%1.66%
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1 SCR → EGP istatistikleri

SCR → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,6308, en düşük 3,2117 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,4512 oldu. SCR → EGP kurundaki değişiklik 3.06 değerindeydi.

SCR → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,6308, en düşük 3,2117 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,4497 oldu. SCR → EGP kurundaki değişiklik 1.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08991,2311,5091,6670,94320,687
1 GBP1,17611,281107,2581,7741,961,10924,321
1 USD0,9180,781183,7591,3851,5310,86618,993
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Mısır Lirası
1 SCR3,57239 EGP
5 SCR17,86195 EGP
10 SCR35,72390 EGP
20 SCR71,44780 EGP
50 SCR178,61950 EGP
100 SCR357,23900 EGP
250 SCR893,09750 EGP
500 SCR1.786,19500 EGP
1000 SCR3.572,39000 EGP
2000 SCR7.144,78000 EGP
5000 SCR17.861,95000 EGP
10000 SCR35.723,90000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Seyşeller Rupisi
1 EGP0,27993 SCR
5 EGP1,39963 SCR
10 EGP2,79925 SCR
20 EGP5,59850 SCR
50 EGP13,99625 SCR
100 EGP27,99250 SCR
250 EGP69,98125 SCR
500 EGP139,96250 SCR
1000 EGP279,92500 SCR
2000 EGP559,85000 SCR
5000 EGP1.399,62500 SCR
10000 EGP2.799,25000 SCR