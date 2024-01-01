100 Mısır lirasından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile EGP → SCR çevirin

1,000E£ EGP = 0,2819₨ SCR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → SCR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SCR
1 EGP → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,30050,3098
Düşük0,27150,2687
Ortalama0,28160,2835
Değişim-3.06%-3.82%
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1 EGP → SCR istatistikleri

EGP → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3005, en düşük 0,2715 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2816 oldu. EGP → SCR kurundaki değişiklik -3.06 değerindeydi.

EGP → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3098, en düşük 0,2687 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2835 oldu. EGP → SCR kurundaki değişiklik -3.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Seyşeller Rupisi
1 EGP0,28192 SCR
5 EGP1,40959 SCR
10 EGP2,81918 SCR
20 EGP5,63836 SCR
50 EGP14,09590 SCR
100 EGP28,19180 SCR
250 EGP70,47950 SCR
500 EGP140,95900 SCR
1000 EGP281,91800 SCR
2000 EGP563,83600 SCR
5000 EGP1.409,59000 SCR
10000 EGP2.819,18000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Mısır Lirası
1 SCR3,54713 EGP
5 SCR17,73565 EGP
10 SCR35,47130 EGP
20 SCR70,94260 EGP
50 SCR177,35650 EGP
100 SCR354,71300 EGP
250 SCR886,78250 EGP
500 SCR1.773,56500 EGP
1000 SCR3.547,13000 EGP
2000 SCR7.094,26000 EGP
5000 SCR17.735,65000 EGP
10000 SCR35.471,30000 EGP