جنيه مصري إلى فلورن أروبي

تحويل EGP إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
58.58 awg

1.00000 EGP = 0.05858 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 10:15 UTC
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EGP إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065488.47271.438561.6630.9647518.1999
1GBP1.1531411.22855102.0211.658851.917661.1124920.987
1USD0.93860.813968183.04181.350251.560910.905717.0827
1INR0.01130290.00980190.012042110.01625990.01879670.01090660.205712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Aruban Florin
1 EGP0.05858 AWG
5 EGP0.29288 AWG
10 EGP0.58576 AWG
20 EGP1.17152 AWG
50 EGP2.92881 AWG
100 EGP5.85761 AWG
250 EGP14.64402 AWG
500 EGP29.28805 AWG
1000 EGP58.57610 AWG
2000 EGP117.15220 AWG
5000 EGP292.88050 AWG
10000 EGP585.76100 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / جنيه مصري
1 AWG17.07180 EGP
5 AWG85.35900 EGP
10 AWG170.71800 EGP
20 AWG341.43600 EGP
50 AWG853.59000 EGP
100 AWG1707.18000 EGP
250 AWG4267.95000 EGP
500 AWG8535.90000 EGP
1000 AWG17071.80000 EGP
2000 AWG34143.60000 EGP
5000 AWG85359.00000 EGP
10000 AWG170718.00000 EGP