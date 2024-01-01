Mısır lirasından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile EGP → AWG çevirin

1.000 egp
57,94 awg

1.00000 EGP = 0.05794 AWG

02:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932151.354750.796021.5429783.04483.6728530.7606
1 EUR1.0728511.453440.8539551.6553889.09463.9404233.0015
1 CAD0.7381440.68802110.5875771.1389361.2992.7110922.7057
1 GBP1.256251.171021.701911.93836104.3254.6140238.643

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Mısır lirasından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Aruba Florini
1 EGP0.05794 AWG
5 EGP0.28969 AWG
10 EGP0.57937 AWG
20 EGP1.15875 AWG
50 EGP2.89687 AWG
100 EGP5.79374 AWG
250 EGP14.48435 AWG
500 EGP28.96870 AWG
1000 EGP57.93740 AWG
2000 EGP115.87480 AWG
5000 EGP289.68700 AWG
10000 EGP579.37400 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Mısır Lirası
1 AWG17.26000 EGP
5 AWG86.30000 EGP
10 AWG172.60000 EGP
20 AWG345.20000 EGP
50 AWG863.00000 EGP
100 AWG1726.00000 EGP
250 AWG4315.00000 EGP
500 AWG8630.00000 EGP
1000 AWG17260.00000 EGP
2000 AWG34520.00000 EGP
5000 AWG86300.00000 EGP
10000 AWG172600.00000 EGP