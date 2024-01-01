Египетские фунты в арубанские флорины

Сконвертируйте EGP в AWG по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ƒ0,03631 AWG

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к AWG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AWG
1 EGP в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03690,0371
Низкий0,03630,0363
В среднем0,03670,0368
Изменение-1.45%-0.08%
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Соотношение 1 EGP к AWG

За последние 30 дней максимальный курс EGP к AWG составил 0,0369, а минимальный — 0,0363. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0367. Изменение курса EGP к AWG в процентном соотношении составило -1.45.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к AWG составил 0,0371, а минимальный — 0,0363. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0368. Изменение курса EGP к AWG в процентном соотношении составило -0.08.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Арубанский флорин
1 EGP0,03631 AWG
5 EGP0,18156 AWG
10 EGP0,36312 AWG
20 EGP0,72624 AWG
50 EGP1,81560 AWG
100 EGP3,63119 AWG
250 EGP9,07798 AWG
500 EGP18,15595 AWG
1000 EGP36,31190 AWG
2000 EGP72,62380 AWG
5000 EGP181,55950 AWG
10000 EGP363,11900 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Египетский фунт
1 AWG27,53920 EGP
5 AWG137,69600 EGP
10 AWG275,39200 EGP
20 AWG550,78400 EGP
50 AWG1 376,96000 EGP
100 AWG2 753,92000 EGP
250 AWG6 884,80000 EGP
500 AWG13 769,60000 EGP
1000 AWG27 539,20000 EGP
2000 AWG55 078,40000 EGP
5000 AWG137 696,00000 EGP
10000 AWG275 392,00000 EGP