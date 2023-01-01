دينار جزائري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل DZD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
49.36 ttd

1.00000 DZD = 0.04936 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:13 UTC
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DZD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065288.47391.438131.66230.9650518.1992
1GBP1.153411.2286102.0461.658731.917291.1130920.9909
1USD0.93880.813935183.05851.35011.560550.9059517.0852
1INR0.01130280.009799530.012039710.01625480.01878860.01090740.205701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

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DZD إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار ترينيداد وتوباغو
1 DZD0.04936 TTD
5 DZD0.24679 TTD
10 DZD0.49358 TTD
20 DZD0.98715 TTD
50 DZD2.46788 TTD
100 DZD4.93576 TTD
250 DZD12.33940 TTD
500 DZD24.67880 TTD
1000 DZD49.35760 TTD
2000 DZD98.71520 TTD
5000 DZD246.78800 TTD
10000 DZD493.57600 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Algerian Dinar
1 TTD20.26030 DZD
5 TTD101.30150 DZD
10 TTD202.60300 DZD
20 TTD405.20600 DZD
50 TTD1013.01500 DZD
100 TTD2026.03000 DZD
250 TTD5065.07500 DZD
500 TTD10130.15000 DZD
1000 TTD20260.30000 DZD
2000 TTD40520.60000 DZD
5000 TTD101301.50000 DZD
10000 TTD202603.00000 DZD