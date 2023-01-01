دينار جزائري إلى زلوتي بولندي

تحويل DZD إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٣١٫٦١ pln

1.00000 DZD = 0.03161 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:10 UTC
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DZD إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.064788.44371.437821.66230.965318.1925
1GBP1.153811.22845102.0461.658961.917951.1137620.9905
1USD0.939250.814034183.06911.350451.561280.906517.087
1INR0.01130660.009799480.012038210.01625690.0187950.01091260.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / الزلوتي البولندي
1 DZD0.03161 PLN
5 DZD0.15805 PLN
10 DZD0.31610 PLN
20 DZD0.63220 PLN
50 DZD1.58049 PLN
100 DZD3.16098 PLN
250 DZD7.90245 PLN
500 DZD15.80490 PLN
1000 DZD31.60980 PLN
2000 DZD63.21960 PLN
5000 DZD158.04900 PLN
10000 DZD316.09800 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Algerian Dinar
1 PLN31.63570 DZD
5 PLN158.17850 DZD
10 PLN316.35700 DZD
20 PLN632.71400 DZD
50 PLN1581.78500 DZD
100 PLN3163.57000 DZD
250 PLN7908.92500 DZD
500 PLN15817.85000 DZD
1000 PLN31635.70000 DZD
2000 PLN63271.40000 DZD
5000 PLN158178.50000 DZD
10000 PLN316357.00000 DZD