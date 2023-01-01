1 زلوتي بولندي إلى دينار جزائري

تحويل PLN إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1 pln
32.65 dzd

1.00000 PLN = 32.64550 DZD

Mid-market exchange rate at 06:11
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931250.80768983.2030.89671300.611.03122.7309
1EUR1.073810.867389.34340.96291396.5811.845424.409
1GBP1.23811.1531103.0141.110231610.2713.657828.1437
1INR0.01201880.01119280.0097074510.010777315.63160.1325790.273204

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Algerian Dinar
1 PLN32.64550 DZD
5 PLN163.22750 DZD
10 PLN326.45500 DZD
20 PLN652.91000 DZD
50 PLN1632.27500 DZD
100 PLN3264.55000 DZD
250 PLN8161.37500 DZD
500 PLN16322.75000 DZD
1000 PLN32645.50000 DZD
2000 PLN65291.00000 DZD
5000 PLN163227.50000 DZD
10000 PLN326455.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الزلوتي البولندي
1 DZD0.03063 PLN
5 DZD0.15316 PLN
10 DZD0.30632 PLN
20 DZD0.61264 PLN
50 DZD1.53160 PLN
100 DZD3.06321 PLN
250 DZD7.65802 PLN
500 DZD15.31605 PLN
1000 DZD30.63210 PLN
2000 DZD61.26420 PLN
5000 DZD153.16050 PLN
10000 DZD306.32100 PLN