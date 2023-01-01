10 زلوتي بولندي إلى دينار جزائري

تحويل PLN إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pln
٣٢٦٫٤٧ dzd

1.00000 PLN = 32.64670 DZD

Mid-market exchange rate at 06:12
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931250.80765783.2050.89671300.5111.032722.73
1EUR1.073810.867389.34550.96291396.4911.847224.408
1GBP1.238151.1531103.021.110231610.2313.659928.1425
1INR0.01201850.01119250.0097068310.01077715.63020.1325970.273187

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Algerian Dinar
1 PLN32.64670 DZD
5 PLN163.23350 DZD
10 PLN326.46700 DZD
20 PLN652.93400 DZD
50 PLN1632.33500 DZD
100 PLN3264.67000 DZD
250 PLN8161.67500 DZD
500 PLN16323.35000 DZD
1000 PLN32646.70000 DZD
2000 PLN65293.40000 DZD
5000 PLN163233.50000 DZD
10000 PLN326467.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الزلوتي البولندي
1 DZD0.03063 PLN
5 DZD0.15315 PLN
10 DZD0.30631 PLN
20 DZD0.61262 PLN
50 DZD1.53155 PLN
100 DZD3.06310 PLN
250 DZD7.65775 PLN
500 DZD15.31550 PLN
1000 DZD30.63100 PLN
2000 DZD61.26200 PLN
5000 DZD153.15500 PLN
10000 DZD306.31000 PLN