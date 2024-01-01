Алжирские динары в польские злотые

Сконвертируйте DZD в PLN по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = zł0,03027 PLN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 DZD в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03040,0304
Низкий0,02950,0284
В среднем0,03000,0294
Изменение2.28%2.87%
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Соотношение 1 DZD к PLN

За последние 30 дней максимальный курс DZD к PLN составил 0,0304, а минимальный — 0,0295. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0300. Изменение курса DZD к PLN в процентном соотношении составило 2.28.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к PLN составил 0,0304, а минимальный — 0,0284. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0294. Изменение курса DZD к PLN в процентном соотношении составило 2.87.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Польский злотый
1 DZD0,03027 PLN
5 DZD0,15137 PLN
10 DZD0,30273 PLN
20 DZD0,60547 PLN
50 DZD1,51367 PLN
100 DZD3,02733 PLN
250 DZD7,56833 PLN
500 DZD15,13665 PLN
1000 DZD30,27330 PLN
2000 DZD60,54660 PLN
5000 DZD151,36650 PLN
10000 DZD302,73300 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Алжирский динар
1 PLN33,03240 DZD
5 PLN165,16200 DZD
10 PLN330,32400 DZD
20 PLN660,64800 DZD
50 PLN1 651,62000 DZD
100 PLN3 303,24000 DZD
250 PLN8 258,10000 DZD
500 PLN16 516,20000 DZD
1000 PLN33 032,40000 DZD
2000 PLN66 064,80000 DZD
5000 PLN165 162,00000 DZD
10000 PLN330 324,00000 DZD