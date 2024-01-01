История обменного курса алжирский динар–польские злотые

Обменный курс алжирских динара/польские злотые сейчас составляет 0,030, отражая изменение в размере -0.129% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.157% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/польские злотые колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,031, и минимумом, равным 0,030, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.951%.