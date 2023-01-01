بيزو دومنيكاني إلى درهم مغربي

تحويل DOP إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
180.99 mad

1.00000 DOP = 0.18099 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:53 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

DOP إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 MAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0655588.57571.437961.662970.964218.2075
1GBP1.1534711.2291102.1711.658671.918221.1121721.0021
1USD0.93850.813603183.12671.34951.560670.904817.0874
1INR0.01128980.009787510.012029810.01623430.01877460.01088460.205559

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / الدرهم المغربي
1 DOP0.18099 MAD
5 DOP0.90497 MAD
10 DOP1.80995 MAD
20 DOP3.61990 MAD
50 DOP9.04975 MAD
100 DOP18.09950 MAD
250 DOP45.24875 MAD
500 DOP90.49750 MAD
1000 DOP180.99500 MAD
2000 DOP361.99000 MAD
5000 DOP904.97500 MAD
10000 DOP1809.95000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / البيزو الدومينيكي
1 MAD5.52502 DOP
5 MAD27.62510 DOP
10 MAD55.25020 DOP
20 MAD110.50040 DOP
50 MAD276.25100 DOP
100 MAD552.50200 DOP
250 MAD1381.25500 DOP
500 MAD2762.51000 DOP
1000 MAD5525.02000 DOP
2000 MAD11050.04000 DOP
5000 MAD27625.10000 DOP
10000 MAD55250.20000 DOP