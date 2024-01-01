Доминиканские песо в марокканские дирхамы

Сконвертируйте DOP в MAD по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = د.م.0,1645 MAD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса DOP к MAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MAD
1 DOP в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16510,1651
Низкий0,16270,1605
В среднем0,16390,1630
Изменение0.64%-0.02%
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Соотношение 1 DOP к MAD

За последние 30 дней максимальный курс DOP к MAD составил 0,1651, а минимальный — 0,1627. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1639. Изменение курса DOP к MAD в процентном соотношении составило 0.64.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к MAD составил 0,1651, а минимальный — 0,1605. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1630. Изменение курса DOP к MAD в процентном соотношении составило -0.02.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Марокканский дирхам
1 DOP0,16452 MAD
5 DOP0,82258 MAD
10 DOP1,64516 MAD
20 DOP3,29032 MAD
50 DOP8,22580 MAD
100 DOP16,45160 MAD
250 DOP41,12900 MAD
500 DOP82,25800 MAD
1000 DOP164,51600 MAD
2000 DOP329,03200 MAD
5000 DOP822,58000 MAD
10000 DOP1 645,16000 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Доминиканский песо
1 MAD6,07843 DOP
5 MAD30,39215 DOP
10 MAD60,78430 DOP
20 MAD121,56860 DOP
50 MAD303,92150 DOP
100 MAD607,84300 DOP
250 MAD1 519,60750 DOP
500 MAD3 039,21500 DOP
1000 MAD6 078,43000 DOP
2000 MAD12 156,86000 DOP
5000 MAD30 392,15000 DOP
10000 MAD60 784,30000 DOP