بيزو دومنيكاني إلى دينار أردني

تحويل DOP إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
١٢٫٤٨٦ jod

1.00000 DOP = 0.01249 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:49 UTC
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DOP إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.63481.438731.664510.964618.2188
1GBP1.1528711.2292102.1851.658681.918981.1120621.0041
1USD0.93790.813537183.13151.34941.561160.9047517.0876
1INR0.01128220.009786150.012029110.01623210.01877940.01088340.205549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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DOP إلى GBP

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DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / الدينار الأردني
1 DOP0.01249 JOD
5 DOP0.06243 JOD
10 DOP0.12486 JOD
20 DOP0.24971 JOD
50 DOP0.62428 JOD
100 DOP1.24857 JOD
250 DOP3.12143 JOD
500 DOP6.24285 JOD
1000 DOP12.48570 JOD
2000 DOP24.97140 JOD
5000 DOP62.42850 JOD
10000 DOP124.85700 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / البيزو الدومينيكي
1 JOD80.09170 DOP
5 JOD400.45850 DOP
10 JOD800.91700 DOP
20 JOD1601.83400 DOP
50 JOD4004.58500 DOP
100 JOD8009.17000 DOP
250 JOD20022.92500 DOP
500 JOD40045.85000 DOP
1000 JOD80091.70000 DOP
2000 JOD160183.40000 DOP
5000 JOD400458.50000 DOP
10000 JOD800917.00000 DOP