Доминиканские песо в иорданские динары

Сконвертируйте DOP в JOD по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = JD0,01178 JOD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса DOP к JOD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JOD
1 DOP в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01180,0119
Низкий0,01180,0118
В среднем0,01180,0118
Изменение-0.08%-0.72%
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Соотношение 1 DOP к JOD

За последние 30 дней максимальный курс DOP к JOD составил 0,0118, а минимальный — 0,0118. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0118. Изменение курса DOP к JOD в процентном соотношении составило -0.08.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к JOD составил 0,0119, а минимальный — 0,0118. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0118. Изменение курса DOP к JOD в процентном соотношении составило -0.72.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Иорданский динар
1 DOP0,01178 JOD
5 DOP0,05891 JOD
10 DOP0,11783 JOD
20 DOP0,23565 JOD
50 DOP0,58913 JOD
100 DOP1,17825 JOD
250 DOP2,94562 JOD
500 DOP5,89125 JOD
1000 DOP11,78250 JOD
2000 DOP23,56500 JOD
5000 DOP58,91250 JOD
10000 DOP117,82500 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Доминиканский песо
1 JOD84,87140 DOP
5 JOD424,35700 DOP
10 JOD848,71400 DOP
20 JOD1 697,42800 DOP
50 JOD4 243,57000 DOP
100 JOD8 487,14000 DOP
250 JOD21 217,85000 DOP
500 JOD42 435,70000 DOP
1000 JOD84 871,40000 DOP
2000 JOD169 742,80000 DOP
5000 JOD424 357,00000 DOP
10000 JOD848 714,00000 DOP