История обменного курса доминиканское песо–иорданские динары

Обменный курс доминиканских песо/иорданские динары сейчас составляет 0,012, отражая изменение в размере 0.129% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.048% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/иорданские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,012, и минимумом, равным 0,012, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.265%.