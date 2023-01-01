فرنك جيبوتي إلى فرنك سويسري

تحويل DJF إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 djf
630 xpf

1.00000 DJF = 0.62965 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:27 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

DJF إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 XPF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065888.61591.438081.66310.966218.2318
1GBP1.1543311.23045102.3061.660251.920031.1153221.0483
1USD0.93830.812711183.1451.34931.560430.9064517.1062
1INR0.01128470.009774620.012027210.01622830.01876750.0109020.205739

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

DJF إلى USD

DJF إلى EUR

DJF إلى GBP

DJF إلى INR

DJF إلى JPY

DJF إلى RUB

DJF إلى AUD

DJF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Djiboutian Franc / فرنك الـ CFP
1 DJF0.62965 XPF
5 DJF3.14827 XPF
10 DJF6.29655 XPF
20 DJF12.59310 XPF
50 DJF31.48275 XPF
100 DJF62.96550 XPF
250 DJF157.41375 XPF
500 DJF314.82750 XPF
1000 DJF629.65500 XPF
2000 DJF1259.31000 XPF
5000 DJF3148.27500 XPF
10000 DJF6296.55000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Djiboutian Franc
1 XPF1.58817 DJF
5 XPF7.94085 DJF
10 XPF15.88170 DJF
20 XPF31.76340 DJF
50 XPF79.40850 DJF
100 XPF158.81700 DJF
250 XPF397.04250 DJF
500 XPF794.08500 DJF
1000 XPF1588.17000 DJF
2000 XPF3176.34000 DJF
5000 XPF7940.85000 DJF
10000 XPF15881.70000 DJF