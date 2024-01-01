Cibuti frangından CFP frangına

Reel döviz kuru ile DJF → XPF çevirin

1.000 djf
629 xpf

1,000 DJF = 0,6295 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cibuti frangından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / CFP Frangı
1 DJF0,62948 XPF
5 DJF3,14741 XPF
10 DJF6,29481 XPF
20 DJF12,58962 XPF
50 DJF31,47405 XPF
100 DJF62,94810 XPF
250 DJF157,37025 XPF
500 DJF314,74050 XPF
1000 DJF629,48100 XPF
2000 DJF1.258,96200 XPF
5000 DJF3.147,40500 XPF
10000 DJF6.294,81000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Cibuti Frangı
1 XPF1,58861 DJF
5 XPF7,94305 DJF
10 XPF15,88610 DJF
20 XPF31,77220 DJF
50 XPF79,43050 DJF
100 XPF158,86100 DJF
250 XPF397,15250 DJF
500 XPF794,30500 DJF
1000 XPF1.588,61000 DJF
2000 XPF3.177,22000 DJF
5000 XPF7.943,05000 DJF
10000 XPF15.886,10000 DJF