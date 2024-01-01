10 bin İsviçre frangından Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile XPF → DJF çevirin

10.000 xpf
16.163 djf

1,000₣ XPF = 1,616Fdj DJF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → DJF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,62561,6256
Düşük1,60111,5934
Ortalama1,61541,6094
Değişim0.95%1.20%
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1 XPF → DJF istatistikleri

XPF → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6256, en düşük 1,6011 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6154 oldu. XPF → DJF kurundaki değişiklik 0.95 değerindeydi.

XPF → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6256, en düşük 1,5934 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6094 oldu. XPF → DJF kurundaki değişiklik 1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Cibuti Frangı
1 XPF1,61630 DJF
5 XPF8,08150 DJF
10 XPF16,16300 DJF
20 XPF32,32600 DJF
50 XPF80,81500 DJF
100 XPF161,63000 DJF
250 XPF404,07500 DJF
500 XPF808,15000 DJF
1000 XPF1.616,30000 DJF
2000 XPF3.232,60000 DJF
5000 XPF8.081,50000 DJF
10000 XPF16.163,00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / CFP Frangı
1 DJF0,61870 XPF
5 DJF3,09349 XPF
10 DJF6,18698 XPF
20 DJF12,37396 XPF
50 DJF30,93490 XPF
100 DJF61,86980 XPF
250 DJF154,67450 XPF
500 DJF309,34900 XPF
1000 DJF618,69800 XPF
2000 DJF1.237,39600 XPF
5000 DJF3.093,49000 XPF
10000 DJF6.186,98000 XPF