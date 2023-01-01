كولون كوستاريكي إلى روبية باكستانية

تحويل CRC إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
549.14 pkr

1.00000 CRC = 0.54914 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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CRC إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065588.57661.438431.663020.9651518.2016
1GBP1.1547311.23045102.2891.661111.920481.1144921.0194
1USD0.938550.812711183.13151.351.560790.905817.0827
1INR0.01128970.009776210.012029110.01623930.0187750.0108960.20549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Pakistani Rupee
1 CRC0.54914 PKR
5 CRC2.74568 PKR
10 CRC5.49136 PKR
20 CRC10.98272 PKR
50 CRC27.45680 PKR
100 CRC54.91360 PKR
250 CRC137.28400 PKR
500 CRC274.56800 PKR
1000 CRC549.13600 PKR
2000 CRC1098.27200 PKR
5000 CRC2745.68000 PKR
10000 CRC5491.36000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / كوستاريكا كولوين
1 PKR1.82104 CRC
5 PKR9.10520 CRC
10 PKR18.21040 CRC
20 PKR36.42080 CRC
50 PKR91.05200 CRC
100 PKR182.10400 CRC
250 PKR455.26000 CRC
500 PKR910.52000 CRC
1000 PKR1821.04000 CRC
2000 PKR3642.08000 CRC
5000 PKR9105.20000 CRC
10000 PKR18210.40000 CRC