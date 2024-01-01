Kosta Rika kolonundan Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile CRC → PKR çevirin

1.000 crc
552,71 pkr

1,000 CRC = 0,5527 PKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Pakistan Rupisi
1 CRC0,55271 PKR
5 CRC2,76355 PKR
10 CRC5,52709 PKR
20 CRC11,05418 PKR
50 CRC27,63545 PKR
100 CRC55,27090 PKR
250 CRC138,17725 PKR
500 CRC276,35450 PKR
1000 CRC552,70900 PKR
2000 CRC1.105,41800 PKR
5000 CRC2.763,54500 PKR
10000 CRC5.527,09000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kosta Rika Kolonu
1 PKR1,80927 CRC
5 PKR9,04635 CRC
10 PKR18,09270 CRC
20 PKR36,18540 CRC
50 PKR90,46350 CRC
100 PKR180,92700 CRC
250 PKR452,31750 CRC
500 PKR904,63500 CRC
1000 PKR1.809,27000 CRC
2000 PKR3.618,54000 CRC
5000 PKR9.046,35000 CRC
10000 PKR18.092,70000 CRC