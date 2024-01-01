10 bin Pakistan rupisinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile PKR → CRC çevirin

1,000₨ PKR = 1,832₡ CRC

09:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → CRC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CRC
1 PKR → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,85631,8859
Düşük1,83211,8321
Ortalama1,84531,8572
Değişim-1.14%-1.48%
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1 PKR → CRC istatistikleri

PKR → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8563, en düşük 1,8321 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8453 oldu. PKR → CRC kurundaki değişiklik -1.14 değerindeydi.

PKR → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8859, en düşük 1,8321 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8572 oldu. PKR → CRC kurundaki değişiklik -1.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - CRC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94684,3990,7923,6731,4093,75434,527
1 EUR1,057189,1760,8373,8811,4883,96636,482
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,53714,6361,7784,73843,584

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kosta Rika Kolonu
1 PKR1,83211 CRC
5 PKR9,16055 CRC
10 PKR18,32110 CRC
20 PKR36,64220 CRC
50 PKR91,60550 CRC
100 PKR183,21100 CRC
250 PKR458,02750 CRC
500 PKR916,05500 CRC
1000 PKR1.832,11000 CRC
2000 PKR3.664,22000 CRC
5000 PKR9.160,55000 CRC
10000 PKR18.321,10000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Pakistan Rupisi
1 CRC0,54582 PKR
5 CRC2,72910 PKR
10 CRC5,45819 PKR
20 CRC10,91638 PKR
50 CRC27,29095 PKR
100 CRC54,58190 PKR
250 CRC136,45475 PKR
500 CRC272,90950 PKR
1000 CRC545,81900 PKR
2000 CRC1.091,63800 PKR
5000 CRC2.729,09500 PKR
10000 CRC5.458,19000 PKR