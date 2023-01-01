50 روبية باكستانية إلى كولون كوستاريكي

تحويل PKR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

50 pkr
93.70 crc

1.00000 PKR = 1.87399 CRC

Mid-market exchange rate at 03:07
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931883.1130.8081133.6731.365153.751628.4349
1EUR1.0732189.19690.86733.941861.465084.0262230.5163
1INR0.01203180.011211210.009723070.04419280.01642520.04513850.342123
1GBP1.237451.153102.84814.545151.68934.6424235.1868

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / كوستاريكا كولوين
1 PKR1.87399 CRC
5 PKR9.36995 CRC
10 PKR18.73990 CRC
20 PKR37.47980 CRC
50 PKR93.69950 CRC
100 PKR187.39900 CRC
250 PKR468.49750 CRC
500 PKR936.99500 CRC
1000 PKR1873.99000 CRC
2000 PKR3747.98000 CRC
5000 PKR9369.95000 CRC
10000 PKR18739.90000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Pakistani Rupee
1 CRC0.53362 PKR
5 CRC2.66811 PKR
10 CRC5.33621 PKR
20 CRC10.67242 PKR
50 CRC26.68105 PKR
100 CRC53.36210 PKR
250 CRC133.40525 PKR
500 CRC266.81050 PKR
1000 CRC533.62100 PKR
2000 CRC1067.24200 PKR
5000 CRC2668.10500 PKR
10000 CRC5336.21000 PKR