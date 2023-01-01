كولون كوستاريكي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل CRC إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٣٫١٧ nzd

1.00000 CRC = 0.00317 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:37 UTC
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CRC إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065588.58031.438271.663020.964918.1968
1GBP1.154811.23045102.2931.660921.920481.1142721.0139
1USD0.938550.812711183.1351.349851.560790.905617.0782
1INR0.01128920.00977580.012028610.01623680.01877420.01089310.205427

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار نيوزيلندي
1 CRC0.00317 NZD
5 CRC0.01585 NZD
10 CRC0.03171 NZD
20 CRC0.06342 NZD
50 CRC0.15855 NZD
100 CRC0.31710 NZD
250 CRC0.79274 NZD
500 CRC1.58547 NZD
1000 CRC3.17095 NZD
2000 CRC6.34190 NZD
5000 CRC15.85475 NZD
10000 CRC31.70950 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / كوستاريكا كولوين
1 NZD315.36300 CRC
5 NZD1576.81500 CRC
10 NZD3153.63000 CRC
20 NZD6307.26000 CRC
50 NZD15768.15000 CRC
100 NZD31536.30000 CRC
250 NZD78840.75000 CRC
500 NZD157681.50000 CRC
1000 NZD315363.00000 CRC
2000 NZD630726.00000 CRC
5000 NZD1576815.00000 CRC
10000 NZD3153630.00000 CRC