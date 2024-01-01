Kosta Rika kolonundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile CRC → NZD çevirin

1.000 crc
3,35 nzd

1,000 CRC = 0,003351 NZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Yeni Zelanda Doları
1 CRC0,00335 NZD
5 CRC0,01676 NZD
10 CRC0,03351 NZD
20 CRC0,06702 NZD
50 CRC0,16756 NZD
100 CRC0,33512 NZD
250 CRC0,83780 NZD
500 CRC1,67559 NZD
1000 CRC3,35118 NZD
2000 CRC6,70236 NZD
5000 CRC16,75590 NZD
10000 CRC33,51180 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Kosta Rika Kolonu
1 NZD298,40300 CRC
5 NZD1.492,01500 CRC
10 NZD2.984,03000 CRC
20 NZD5.968,06000 CRC
50 NZD14.920,15000 CRC
100 NZD29.840,30000 CRC
250 NZD74.600,75000 CRC
500 NZD149.201,50000 CRC
1000 NZD298.403,00000 CRC
2000 NZD596.806,00000 CRC
5000 NZD1.492.015,00000 CRC
10000 NZD2.984.030,00000 CRC