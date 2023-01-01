ألف بيزو تشيلي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل CLP إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢٦٫٢٠ czk

1.00000 CLP = 0.02620 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:44 UTC
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CLP إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080389.36181.468241.671390.955318.505
1GBP1.1694511.2634104.5081.717091.954671.1171821.6414
1USD0.925650.791515182.71941.35911.547150.884317.1295
1INR0.01119050.009568670.012089110.01643020.01870360.01069040.20708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CLP0.02620 CZK
5 CLP0.13100 CZK
10 CLP0.26200 CZK
20 CLP0.52401 CZK
50 CLP1.31001 CZK
100 CLP2.62003 CZK
250 CLP6.55007 CZK
500 CLP13.10015 CZK
1000 CLP26.20030 CZK
2000 CLP52.40060 CZK
5000 CLP131.00150 CZK
10000 CLP262.00300 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Chilean Peso
1 CZK38.16750 CLP
5 CZK190.83750 CLP
10 CZK381.67500 CLP
20 CZK763.35000 CLP
50 CZK1908.37500 CLP
100 CZK3816.75000 CLP
250 CZK9541.87500 CLP
500 CZK19083.75000 CLP
1000 CZK38167.50000 CLP
2000 CZK76335.00000 CLP
5000 CZK190837.50000 CLP
10000 CZK381675.00000 CLP