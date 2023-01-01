دولار بليزي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل BZD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٣٬٩٠١٫٨٧ gtq

1.00000 BZD = 3.90187 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 7:30 UTC
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BZD إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86461.064788.5091.437031.6610.963118.1877
1GBP1.156611.23135102.3631.661951.920981.1139321.0345
1USD0.939250.812117183.13051.34971.560060.904617.0825
1INR0.01129830.009769180.012029310.01623590.01876640.01088170.20549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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