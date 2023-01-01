روبل بيلاروسي إلى ليرة تركية

تحويل BYN إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ byn
١٠٬٧١٦ try

1.00000 BYN = 10.71600 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 7:24 UTC
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BYN إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0642588.45351.436051.658870.9570518.1786
1GBP1.1577411.2321102.4041.662531.920511.1080221.0456
1USD0.939650.811622183.11351.349351.558720.899317.0811
1INR0.01130540.009765230.012031710.0162350.01875420.01082010.205515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / ليرة تركية
1 BYN10.71600 TRY
5 BYN53.58000 TRY
10 BYN107.16000 TRY
20 BYN214.32000 TRY
50 BYN535.80000 TRY
100 BYN1071.60000 TRY
250 BYN2679.00000 TRY
500 BYN5358.00000 TRY
1000 BYN10716.00000 TRY
2000 BYN21432.00000 TRY
5000 BYN53580.00000 TRY
10000 BYN107160.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الروبل البيلاروسي
1 TRY0.09332 BYN
5 TRY0.46659 BYN
10 TRY0.93319 BYN
20 TRY1.86637 BYN
50 TRY4.66594 BYN
100 TRY9.33187 BYN
250 TRY23.32968 BYN
500 TRY46.65935 BYN
1000 TRY93.31870 BYN
2000 TRY186.63740 BYN
5000 TRY466.59350 BYN
10000 TRY933.18700 BYN