Belarus rublesinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile BYN → TRY çevirin

1.000 byn
9.895,56 try

1,000 BYN = 9,896 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Belarus rublesinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BYN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BYN → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belarus rublesi için en iyi döviz çiftleri

BYN → USD

BYN → CAD

BYN → SGD

BYN → AUD

BYN → NZD

BYN → EUR

BYN → GBP

BYN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Türk Lirası
1 BYN9,89556 TRY
5 BYN49,47780 TRY
10 BYN98,95560 TRY
20 BYN197,91120 TRY
50 BYN494,77800 TRY
100 BYN989,55600 TRY
250 BYN2.473,89000 TRY
500 BYN4.947,78000 TRY
1000 BYN9.895,56000 TRY
2000 BYN19.791,12000 TRY
5000 BYN49.477,80000 TRY
10000 BYN98.955,60000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Belarus Rublesi
1 TRY0,10106 BYN
5 TRY0,50528 BYN
10 TRY1,01055 BYN
20 TRY2,02110 BYN
50 TRY5,05275 BYN
100 TRY10,10550 BYN
250 TRY25,26375 BYN
500 TRY50,52750 BYN
1000 TRY101,05500 BYN
2000 TRY202,11000 BYN
5000 TRY505,27500 BYN
10000 TRY1.010,55000 BYN