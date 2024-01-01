Белорусские рубли в турецкие лиры

Сконвертируйте BYN в TRY по реальному обменному курсу

1 000 byn
10 119,10 try

Br1,000 BYN = TL10,12 TRY

Среднерыночный курс в 04:02
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BYN в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,121110,1211
Низкий9,94939,8379
В среднем10,04019,9475
Изменить1.71%1.86%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BYN к TRY

За последние 30 дней максимальный курс BYN к TRY составил 10,1211, а минимальный — 9,9493. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,0401. Изменение курса BYN к TRY в процентном соотношении составило 1.71.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к TRY составил 10,1211, а минимальный — 9,8379. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,9475. Изменение курса BYN к TRY в процентном соотношении составило 1.86.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,282
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,338
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,602
1 AUD0,670,9190,90111,1120,6160,51812,253

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

BYN в GBP

BYN в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Турецкая лира
1 BYN10,11910 TRY
5 BYN50,59550 TRY
10 BYN101,19100 TRY
20 BYN202,38200 TRY
50 BYN505,95500 TRY
100 BYN1 011,91000 TRY
250 BYN2 529,77500 TRY
500 BYN5 059,55000 TRY
1000 BYN10 119,10000 TRY
2000 BYN20 238,20000 TRY
5000 BYN50 595,50000 TRY
10000 BYN101 191,00000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Белорусский рубль
1 TRY0,09882 BYN
5 TRY0,49412 BYN
10 TRY0,98824 BYN
20 TRY1,97647 BYN
50 TRY4,94117 BYN
100 TRY9,88235 BYN
250 TRY24,70588 BYN
500 TRY49,41175 BYN
1000 TRY98,82350 BYN
2000 TRY197,64700 BYN
5000 TRY494,11750 BYN
10000 TRY988,23500 BYN