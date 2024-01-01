Белорусские рубли в турецкие лиры
Сконвертируйте BYN в TRY по реальному обменному курсу
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|1 BYN в TRY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|10,1211
|10,1211
|Низкий
|9,9493
|9,8379
|В среднем
|10,0401
|9,9475
|Изменить
|1.71%
|1.86%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BYN к TRY
За последние 30 дней максимальный курс BYN к TRY составил 10,1211, а минимальный — 9,9493. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,0401. Изменение курса BYN к TRY в процентном соотношении составило 1.71.
За последние 90 дней максимальный курс BYN к TRY составил 10,1211, а минимальный — 9,8379. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,9475. Изменение курса BYN к TRY в процентном соотношении составило 1.86.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в турецкие лиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Белорусский рубль / Турецкая лира
|1 BYN
|10,11910 TRY
|5 BYN
|50,59550 TRY
|10 BYN
|101,19100 TRY
|20 BYN
|202,38200 TRY
|50 BYN
|505,95500 TRY
|100 BYN
|1 011,91000 TRY
|250 BYN
|2 529,77500 TRY
|500 BYN
|5 059,55000 TRY
|1000 BYN
|10 119,10000 TRY
|2000 BYN
|20 238,20000 TRY
|5000 BYN
|50 595,50000 TRY
|10000 BYN
|101 191,00000 TRY