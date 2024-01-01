1 турецкая лира в белорусские рубли

Сконвертируйте TRY в BYN по реальному обменному курсу

1 try
0,10 byn

TL1,000 TRY = Br0,09899 BYN

Среднерыночный курс в 20:59
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1 TRY в BYNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10040,1016
Низкий0,09880,0988
В среднем0,09950,1005
Изменить-0.56%-1.32%
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Соотношение 1 TRY к BYN

За последние 30 дней максимальный курс TRY к BYN составил 0,1004, а минимальный — 0,0988. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0995. Изменение курса TRY к BYN в процентном соотношении составило -0.56.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к BYN составил 0,1016, а минимальный — 0,0988. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1005. Изменение курса TRY к BYN в процентном соотношении составило -1.32.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в белорусские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и BYN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в BYN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецкая лира

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Белорусский рубль
1 TRY0,09899 BYN
5 TRY0,49493 BYN
10 TRY0,98986 BYN
20 TRY1,97971 BYN
50 TRY4,94928 BYN
100 TRY9,89855 BYN
250 TRY24,74638 BYN
500 TRY49,49275 BYN
1000 TRY98,98550 BYN
2000 TRY197,97100 BYN
5000 TRY494,92750 BYN
10000 TRY989,85500 BYN
Обменные курсы Белорусский рубль / Турецкая лира
1 BYN10,10250 TRY
5 BYN50,51250 TRY
10 BYN101,02500 TRY
20 BYN202,05000 TRY
50 BYN505,12500 TRY
100 BYN1 010,25000 TRY
250 BYN2 525,62500 TRY
500 BYN5 051,25000 TRY
1000 BYN10 102,50000 TRY
2000 BYN20 205,00000 TRY
5000 BYN50 512,50000 TRY
10000 BYN101 025,00000 TRY