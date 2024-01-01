История обменного курса белорусский рубль–турецкие лиры

Обменный курс белорусский рубль/турецкие лиры сейчас составляет 10,120, отражая изменение в размере -0.027% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.339% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/турецкие лиры колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 10,123, и минимумом, равным 10,083, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.151% увеличение стоимости.