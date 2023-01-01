5000 روبل بيلاروسي إلى ليو روماني

تحويل BYN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ byn
٩٬٠٦٩٫٨٠ ron

1.00000 BYN = 1.81396 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 10:58 UTC
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BYN إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855051.080489.3471.468751.670510.955318.438
1GBP1.1695211.2635104.4891.717671.953611.1172421.5628
1USD0.92560.791452182.69811.359451.546190.8841517.0659
1INR0.01119230.009570380.012092210.01643870.01869680.01069130.206364

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Romanian Leu
1 BYN1.81396 RON
5 BYN9.06980 RON
10 BYN18.13960 RON
20 BYN36.27920 RON
50 BYN90.69800 RON
100 BYN181.39600 RON
250 BYN453.49000 RON
500 BYN906.98000 RON
1000 BYN1813.96000 RON
2000 BYN3627.92000 RON
5000 BYN9069.80000 RON
10000 BYN18139.60000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الروبل البيلاروسي
1 RON0.55128 BYN
5 RON2.75640 BYN
10 RON5.51281 BYN
20 RON11.02562 BYN
50 RON27.56405 BYN
100 RON55.12810 BYN
250 RON137.82025 BYN
500 RON275.64050 BYN
1000 RON551.28100 BYN
2000 RON1102.56200 BYN
5000 RON2756.40500 BYN
10000 RON5512.81000 BYN