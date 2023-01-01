10 ليو روماني إلى روبل بيلاروسي

تحويل RON إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
٧٫١٢ byn

1.00000 RON = 0.71185 BYN

Mid-market exchange rate at 13:46
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931351.36551.538460.8071681.35040.898283.2294
1EUR1.0737511.466211.651920.86671.449990.9642589.3676
1CAD0.7323320.68203311.126670.5911150.9889420.65778160.9516
1AUD0.650.6053550.88757510.5246590.877760.5838354.0991

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / الروبل البيلاروسي
1 RON0.71185 BYN
5 RON3.55926 BYN
10 RON7.11852 BYN
20 RON14.23704 BYN
50 RON35.59260 BYN
100 RON71.18520 BYN
250 RON177.96300 BYN
500 RON355.92600 BYN
1000 RON711.85200 BYN
2000 RON1423.70400 BYN
5000 RON3559.26000 BYN
10000 RON7118.52000 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Romanian Leu
1 BYN1.40479 RON
5 BYN7.02395 RON
10 BYN14.04790 RON
20 BYN28.09580 RON
50 BYN70.23950 RON
100 BYN140.47900 RON
250 BYN351.19750 RON
500 BYN702.39500 RON
1000 BYN1404.79000 RON
2000 BYN2809.58000 RON
5000 BYN7023.95000 RON
10000 BYN14047.90000 RON